Om 10.23 uur is via luidsprekers in de kantoren van de KBC in de "Boerentoren" omgeroepen dat iedereen het gebouw moest verlaten. Iedereen moest buiten verzamelen wegens een "dreiging".

Om welke "dreiging" het precies ging, is niet duidelijk. "Het was de KBC die een melding van een dreiging had binnengekregen", verduidelijkt woordvoerder Wouter Bruyns van de politie van Antwerpen aan VRT Nieuws. "Hierop is de politie ter plaatse gekomen. Al vrij snel konden we vaststellen dat de dreiging voorbij was. Hierop is iedereen terug naar binnen gegaan."

Even over 11 uur liet de politie van Antwerpen ook via Twitter weten dat de toren was vrijgegeven. "De situatie is opnieuw genormaliseerd en de omgeving is opnieuw vrijgegeven", klinkt het.