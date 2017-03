Vanfraechem erkent dat er onvrede is bij de loodsen, maar zegt vooral problemen te hebben bij de manier waarop ze hun onvrede uiten. "Ik heb de indruk dat men zich zeer goed bewust is van het feit dat men in een zeer strategische positie zit."

"De dienstverlening is momenteel niet meer betrouwbaar. Betrouwbaarheid is iets dat er is of niet. Momenteel krijgen we de reputatie van soms wel, soms niet, dat is dodelijk, we moeten daar uit."

De schade van de huidige actie loopt volgens Vanfraechem in de miljoenen. Hij verwijst naar een recent auditrapport dat volgens hem oplossingen kan aanreiken. "Ik denk dat dat ideaal is om rond de tafel te gaan zitten, maar dan heb je wel een platform nodig van iedereen die ermee aan de slag wil gaan." Vanfraechem lanceert dan ook een oproep aan de loodsen om hun actie te stoppen. "Hier wordt niemand beter van."