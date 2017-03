De Fransman van Tunesische blijft aangehouden voor poging tot terroristische moord en inbreuk op de wapenwetgeving. Toen de verdachte even na het incident op de Meir werd opgepakt aan de Sint-Michielskaai, vond de politie onder meer een gedemonteerde riotgun in diens wagen.

Maar het blijft onduidelijk of de man terroristische motieven had. Hijzelf verklaart dat hij op zoek was naar zijn vriendin en zich per ongeluk op de Meir bevond. De "hoge snelheid" waarmee hij over de Meir reed moet ook nog nader onderzocht worden, want dat blijkt momenteel enkel uit getuigenverklaringen.