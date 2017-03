Auteur: Belga

Belga Het station van Mechelen is om 10.40 uur geëvacueerd op politiebevel, omdat in de buurt een verdacht pakket is gevonden. Het treinverkeer is niet onderbroken, maar de treinen stoppen en vertrekken niet in het station. Dat meldt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. Sommige treinen hebben een extra halte in Mechelen-Nekkerspoel.