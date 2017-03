Auteur: Belga

Belga In de Antwerpse haven zijn een veertigtal activisten van Greenpeace verzameld om er een olietank, gasfakkel en 90 meter hoge schoorsteen van Total te beklimmen. Dat heeft de milieuorganisatie zelf bekendgemaakt. De activisten willen er een kunstwerk van Bonom onthullen dat een recent ontdekt koraalrif in de monding van de Amazone voorstelt. Volgens Greenpeace brengt Total het rif in gevaar door in dat gebied olieboringen te plannen.