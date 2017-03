De man werd opgemerkt door een politiepatrouille omdat hij mogelijk gezocht werd. Toen de politie de auto wilde controleren, vluchtte de bestuurder weg met de auto. Hij verwondde daarbij een van de agenten, die intussen naar het ziekenhuis is overgebracht.

De politie schoot uiteindelijk de band lek. De auto is daarop over de kop gegaan en ligt in de berm ter hoogte van Grobbendonk.

De verdachte is opgepakt, mogelijk zat er nog iemand in de auto, maar dat is nog niet duidelijk.