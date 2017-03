Over het incident zelf is nog maar weinig geweten. Net voor de middag was er boven de site van Agfa-Gevaert in Mortsel een gele wolk te zien. Het gaat om een wolk van stikstofdioxide, maar volgens de metingen van de brandweer zijn er geen giftige stoffen. Het fabrieksgebouw werd ontruimd.

Het incident veroorzaakte geurhinder, maar zou ook irritatie aan de luchtwegen van omwonenden kunnen veroorzaken. Nu de uitstoot is gestopt, zouden de klachten ook snel moeten afnemen. Volgens het stadsbestuur zijn er geen gewonden gevallen. "De situatie is onder controle", zegt de stedelijke communicatieverantwoordelijke Gert Willems.

Even werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, maar dat is ondertussen alweer afgeblazen.