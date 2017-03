Deze voormiddag waren er wel grote problemen op de ring richting Gent. Tijdens de werkzaamheden 's nachts was er maar een van de drie rijstroken beschikbaar. Normaal gezien moesten tegen 9 uur vanmorgen twee rijstroken opengesteld worden voor het verkeer, maar dat was pas sinds 10.30 uur het geval. Daardoor stond er deze voormiddag een file van meer dan een uur, die na 10.30 uur langzaam begon af te nemen.

Wie met de auto de Schelde over wilde steken, kreeg de raad een alternatief te nemen, de Liefkenshoektoltunnel of de brug in Temse. Aan de Waaslandtunnel was het ook erg druk. Het verkeer over grotere afstand, tussen Limburg en Gent bijvoorbeeld, kreeg dan weer de raad via Brussel om te rijden.