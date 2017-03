Autobestuurders zijn gewaarschuwd. "Door de werkzaamheden zal naar de tunnel richting Gent overdag één rijstrook afgesloten zijn, 's nachts gaan er twee rijstroken dicht", zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. "Dat betekent dat zaterdag en zondag vanaf de tweede helft van de ochtend tot laat in de avond op de ring richting Gent files zullen staan. Die kunnen vooral rond de middag erg lang worden. Wie vanaf vanavond dus naar het westen van het land wil, kan beter via Brussel rijden of andere Schelde-overgangen gebruiken zoals de Liefkenshoektoltunnel ofwel de brug bij Temse."