"Zoiets had je kunnen verwachten", zegt Decorte. "Ik ken niet alle technische details, maar talloze voorbeelden in het buitenland tonen het aan: als je heel repressief optreedt, verhardt de drugsmarkt. Dan blijf je over met wie zich het minst door de repressie laat afschrikken."

Een repressief drugsbeleid brengt volgens Decorte niets op. "Je verschuift de problematiek alleen maar - bijvoorbeeld naar de rand -, er zal op een andere manier worden gedeald en er komen meer wrijvingen tussen de verschillende drugsbendes."

Zelf is hij al jaren voorstander van legalisering. "Niet omdat ik voorstander van drugs ben, maar omdat je wegen moet gebruiken die efficiënt zijn." Door te legaliseren kan je zowel de producenten als de distributeurs regels opleggen, betoogt hij. "Kijk naar de strijd tegen tabak. Die zijn we aan het winnen net omdat we regels kunnen opleggen. Denk maar aan het rookverbod op openbare plaatsen of de regels voor de verpakking. Iedereen is het erover eens geraakt dat tabak schadelijk is en het verbruik daalt."