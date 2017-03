De feiten dateren van gisteravond. In de Rupelstraat in de wijk Dam in Antwerpen openden onbekenden het vuur op een woning, mogelijk met een machinegeweer. Volgens Gazet van Antwerpen is dezelfde woning vorige week ook al eens onder vuur genomen.

Het gaat al om het zesde gelijkaardige incident in en om Antwerpen in enkele maanden tijd. Vorig weekend is ook in de wijk Borgerhout een huis beschoten en eerder zijn 2 molotovcocktails naar een appartementsgebouw in Sint-Job-in-'t-Goor gegooid.

In het belang van het onderzoek is het parket karig met commentaar. Mogelijk gaat het om drugsgerelateerd geweld.