Die sturende maatregelen zijn vooral gericht op het doorgaand verkeer. Voor het verkeer in en rond de stad moet dat aangevuld worden met investeringen in openbaar vervoer en flankerende maatregelen. "Op die manier biedt de piste van het radicaal haventracé voldoende potentie om een nieuw draagvlak te creëren voor mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio."

"Uit verkennende analyses blijkt dat het radicaal haventracé werkt. Dit is een essentiële bouwsteen waarop overheid en burgerbewegingen verder kunnen werken om tot draagvlak te komen de volgende jaren.", besluit de intendant.