Dewinter zelf zei tijdens een korte aanvaardingsspeech: "De N-VA en burgemeester De Wever ontgoochelen. Met de N-VA is er op vlak van immigratie en islamisering helemaal niks veranderd in Antwerpen. De N-VA heeft dan wel het stadhuis ingepalmd, maar de stad laten ze over aan radicaliserende moslims. De Wever verkoopt Antwerpen uit aan de islam. Aan de islamisering van onze stad moet een einde komen want Antwerpen moet van ons blijven."

Dewinter werd in 1994 voor het eerst lijsttrekker in Antwerpen. Sindsdien bekleedt hij een zitje in de gemeenteraad. Ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen trok hij de lijst. Toen haalde de partij 10,2 procent van de stemmen, wat zich vertaalde in vijf zetels in de gemeenteraad.