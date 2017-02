"Eerst was ik ook ook geschokt, maar je moet zoiets kunnen plaatsen", zegt Jinnih Beels. "Ik ben al 15 jaar in dienst, ik heb 7 jaar een dienst diversiteit geleid, ik ben al heel lang met diversiteit bezig."

Maar daar houdt het niet op. "Wat voor mij erger was, is dat mijn zoon, mijn echtgenoot, mijn familie en mijn vrienden dat op televisie hebben gezien. Die stempel is nog veel erger, want die kunnen dat veel minder plaatsen. Dat geldt ook voor de andere collega's in het Mechelse korps die het er helemaal niet mee eens waren en die ook geschokt waren. Die vragen zich natuurlijk ook af hoe zij zullen worden beoordeeld."

Beels betreurt dat het Mechelse korps in een slecht daglicht komt te staan. "Eén foto, en een hele organisatie wordt als slecht bestempeld. Dát is erg."