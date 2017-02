De twee zussen woonden in het woonzorgcentrum Hof van Egmont. Het overlijdensattest werd opgemaakt op naam van de zus die nog leefde. Vermoedelijk gaat het om een administratieve vergissing, schrijft Gazet Van Antwerpen: de vrouw was dement en had al een hele tijd een bewindvoerder. Mogelijk maakte die de vergissing.

De priester die de uitvaart leidde, had zich gebaseerd op gegevens die hij doorkreeg van de begrafenisondernemer. Maar die ging dus niet over de overleden vrouw, wel over haar zus. Die voor hem in de kerk zat. "Aan de reacties merkte ik dat er iets niet klopte, maar ik kon het niet duiden. Tot tijdens de offergang een van de buren zei dat de naam niet klopte. Ik doe heel veel uitvaarten, maar dit heb ik nog niet meegemaakt", vertelde hij aan de regionale zender RTV.

Het is niet alleen een emotioneel heel pijnlijk voorval, maar ook een met praktische gevolgen, zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA) aan Radio 2 Antwerpen. "De vrouw die nog leeft, is volgens onze registers nu overleden. Wij moeten dat volgens de procedure zo inschrijven als wij papieren krijgen van de begrafenisondernemer. Het gevolg is wel dat die vrouw officieel doodverklaard is, waardoor zij geen pensioen meer krijgt."