Statistieken over dak- en thuislozen in België zijn schaars. Sinds een studie van FEANTSA in 2003 circuleert het magische cijfer 17.000, en dat blijft opduiken in recentere publicaties. Er zijn geen officiële tellingen. In 2014 heeft La Strada in Brussel eens op één nacht de daklozen geteld maar dan nog was het moeilijk om er grip op te krijgen.

Om te beginnen is "dakloos" zijn een rekbaar begrip. Er zijn weinigen die jaren aan een stuk constant op straat wonen. Een lichaam is daar gewoon niet voor gemaakt. De meesten zwerven van de straat naar de nachtopvang, naar transithomes, en terug. Sommigen blijven er in, anderen geraken er uit.

Na de toespraken gingen mensen naar voren, om hulde te brengen aan "hun" maat. Er kwamen foto’s, teksten, bloemen, kaarsen. Het papieren altaar, gemaakt door een paar kunstenaars die ook veel met daklozen werken, kreeg zijn ware betekenis. De bedoeling was dat het een vergankelijke versie wordt van een monument, iets als een monument voor de onbekende soldaat, zeg maar. Het altaar moet vol: iedereen werd verzocht iets mee te brengen. Aandenkens, voorwerpen, kaarsen, bloemen, foto’s… alles wat getuigt van een leven en een verbintenis met iemand die om welke reden dan ook uit het reguliere circuit van huisje tuintje weltevree is verdwenen.