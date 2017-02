Het Mechelse politiekorps was overigens zelf in opspraak gekomen wegens racisme. In de nasleep van de aanslagen in Parijs waren daar verscheidene verhalen over opgedoken, maar de federale arbeidsinspectie oordeelde dat er géén racistische cultuur heerste.

De inspecteurs noemden de verhalen - over vermeende gevallen van racisme, pestgedrag en discriminatie - "veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers" en stelden dat "er een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd".

Het slachtoffer, Jinnih Beels, is volgens de Mechelse korpschef Yves Bogaerts aangeslagen door wat gebeurd is, "maar voelt zich gesterkt dat de collega's zo snel hebben gereageerd." Hij zegt ook dat net de snelle reactie erop wijst dat er geen probleem is met mogelijk racisme binnen het korps.