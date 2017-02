De tweede grootste terminals waar er in de Antwerpse haven containers behandeld worden, liggen op Linkeroever, aan het Deurganckdok. Van de bijna 9 miljoen containers die er jaarlijks behandeld worden, gaan er 2 miljoen de weg op. Omdat dat veel drukte met zich meebrengt, wil rederij MSC vrachtwagens ook 's nachts toelaten aan het Deurganckdok.

"We krijgen momenteel 2.500 tot ruim 3.000 trucks over de vloer, op dagbasis. Als je die allemaal achter elkaar zet, is dat een hele afstand", zegt Marc Beerland van MSC. "Het merendeel van de trucks bevindt zich dan wel binnen het havengebied, toch gaat ook een aanzienlijk deel vanuit de haven de weg op. De invloed van deze nieuwe laad- en losmaatregel op het verkeer op de Antwerpse ring zal duidelijk voelbaar zijn."

Het proefproject start vanaf april en loopt zes maanden. Nadien wordt geëvalueerd of het laden en lossen definitief wordt uitgebreid naar de nachturen.