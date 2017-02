Het gas in kwestie, distikstofmonoxyde, is een verbinding van stikstof en zuurstof die vroeger gebruikt werd als narcosemiddel in de medische sector. Vandaag is het vooral bekend van gaspatronen in slagroomspuiten. Het inhaleren ervan kan levensgevaarlijk zijn, maar de voorbije weken blijken heel wat jongeren in de politiezone Mechelen-Willebroek samen te scholen om ermee te experimenteren.

"Door het oneigenlijk gebruik van dit gas, dat enkel voorzien is voor voedselbereidingen, komt men al snel in de schemerzone van druggebruik", stelt de politie. "Daarbij komt dan nog het medische gevaar en de overlast die het veelal met zich meebrengt. Na gebruik laten ze de talloze lege flacons, veelal in woonbuurten, achter."

De politie roept de jeugd uit Mechelen en Willebroek dan ook op om zeker niet te mee te gaan in de trend.