Het ongeval gebeurde rond 4 uur vanmorgen. Het voertuig reed eerst tegen een verkeerslicht, botste daarna tegen enkele geparkeerde voertuigen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een appartementsgebouw.

Twee inzittenden - beiden 18-jarige jongens uit Wuustwezel - kwamen om het leven. De bestuurder van de wagen - een 19-jarige jongeman uit Leuven - raakte zwaargewond, maar zou stabiel zijn. Nog twee andere passagiers - een 21-jarige uit Hoeilaart en een 19-jarige uit Leuven - vechten voor hun leven.

Er was geen andere wagen bij het ongeval betrokken. Volgens de eerste vaststellingen van het parket is er sprake van overdreven snelheid en intoxicatie. De slachtoffers zijn studenten die terugkwamen van een fuif in Mechelen.