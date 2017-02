De 20-jarige vrouw die sinds dinsdag als vermist werd opgegeven, had in Antwerpen afgesproken met een man om Pokémon te ruilen. Gisteren had de politie ontdekt dat de vrouw wel degelijk was aangekomen in het Centraal Station van Antwerpen. Aan de hand van camerabeelden konden de speurders het traject nagaan dat de vrouw had afgelegd na haar aankomst in het station.

Het huis dat gisteravond doorzocht werd, ligt op hooguit 600 meter van het station. In dat huis werd gisteravond een man opgepakt. Nadat de man geboeid was weggebracht, werd het huis urenlang doorzocht. Intussen had de civiele bescherming de straat afgezet. Later daagden ook de speurders op voor een sporenonderzoek, alsook een wetsdokter.