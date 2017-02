Auteur: Floor Bruggeman

Floor Bruggeman Op de E19 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Job zijn in de staart van de ochtendfile twee vrachtwagens gebotst. Eén vrachtwagen stond daardoor dwars over de weg, waardoor de snelweg een tijdlang was versperd. Intussen is de weg volledig vrijgemaakt.