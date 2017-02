Van een akkoord lijkt echter nog geen sprake. "De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario's eerst door te rekenen", zegt Ringland. "Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is. Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Antwerpse ring garandeert."

Manu Claeys van de actiegroep stRaten-Generaal zegt dat het "interessante is als wij een heel zware bypass rond de stad voor mekaar kunnen krijgen, dan zal uit de cijfers moeten blijken in welke mate een Oosterweelverbinding nog zijn nut heeft als bijkomende Scheldekruising". Op de cijfers is het nog een drietal weken wachten, aldus Claeys.

De Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis zegt dat hij optimistisch is. "Wel, ik denk dat er heel veel puzzelstukken op tafel liggen die wel interessant zijn voor Antwerpen en de Antwerpenaren, en trouwens ook voor Vlaanderen en de Vlamingen, en wanneer je al die puzzelstukken bijeen legt, dan denk ik dat je daar een mooi verhaal uit moet kunnen maken, en ik hoop dat dat mogelijk is. Ik blijf daar optimistisch in."