"Ik denk dat de kern is dat we die vuile diesel moeten beschouwen als afval en niet als brandstof", stelt Van Besien. "Zolang het brandstof is, kan het gewoon verhandeld worden. Als je zegt: het is afval, dan kom je in een andere regelgeving terecht en komt het ook in Europese regelgeving terecht. Dan moet Europa ook in de gaten houden dat het daar goed verwerkt wordt en dat het de leefomgeving niet vervuilt."

"De sleutel is eigenlijk de politieke wil. Hier wordt een juridische grondslag gelegd. Nu moet je het willen", vindt Van Besien. "En dat is de grote vraag, of dat zal gebeuren. Toon Wassenberg, mijn collega van SP.A in Antwerpen, heeft geprobeerd om in de gemeenteraad van Antwerpen een resolutie te stemmen dat de gemeenteraad niet wil dat die vuile diesel nog wordt geëxporteerd. De gemeenteraad van Amsterdam heeft ons dat voorgedaan enkele maanden geleden. En dan zie je dat de fracties van de N-VA en Open VLD er niet wensen in mee te stappen."

Volgens Van Besien is het grote probleem dat iedereen naar elkeaar wijst en dat er intussen niets gebeurt. "De industrie wijst naar de regelgeving. De haven van Antwerpen wijst naar de haven van Rotterdam. Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) wijst naar de Afrikaanse staten: zij moeten hun regelgeving veranderen. De bedrijven vinden dat de regels in heel Europa dan maar moeten wijzigen. We beschermen wel onze eigen longen, maar we gaan winst maken door vervuilende diesel aan de Afrikanen te verkopen. Dit is te cynisch. Dit moet stoppen. We hebben nu een juridisch platform om er werk van te maken. En ik roep de Vlaamse regering op om daar geen seconde mee te wachten."