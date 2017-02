Sofie Goos was in mei vorig jaar aan het trainen in Park Spoor Noord in Antwerpen, toen ze door een man zonder reden in de brug werd gestoken. Een van haar nieren werd doorboord en ze verbleef meerdere dagen in het ziekenhuis.

Haar aanvaller werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. De raadkamer van Antwerpen besliste vandaag dat hij wordt geïnterneerd.

"Ik was al maanden aan het wachten op het proces, want ik vind dat belangrijk om het te kunnen afronden", zegt Goos aan Radio 2 Antwerpen. "Die man hoeft voor mij niet per se eindeloos naar het plafond zitten staren in de gevangenis. Het belangrijkste is dat hij wordt geholpen en dat hij niet de straat wordt opgestuurd in deze toestand."

De dader kampt al jaren met psychische problemen. Een week voor de aanval vroeg hij zelf nog om opgenomen te worden in een psychiatrisch centrum in Zoersel, zei zijn advocaat vlak na de feiten. Het centrum zou echter geen plaats voor hem hebben gehad en aangezien er geen gerechtelijk bevel tot opname was, werd hij weer naar huis gestuurd.