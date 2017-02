Wie een Coca Cola wil bestellen, een zakje Lay's-chips of Heinz-ketchup bij zijn croque monsieur, is eraan voor de moeite. Café Zeezicht schrapt resoluut alle Amerikaanse merken. Voortaan is er (Belgische) Croky-chips te verkrijgen in het café. Water en frisdranken zijn niet langer van de Coca Cola-groep.

"Er moet iets gebeuren. Daarom willen we alleen verkopen waar we achter staan en in geloven. We zijn wie we zijn en volgen onze principes", zegt Babs Cossaert, een van de eigenaars, aan Radio 2 Antwerpen. "Trumps beleid wordt vaak bekritiseerd aan de toog: dat doen met een Coca Cola erbij, dat lijkt een beetje hypocriet."

Of Trump zelf wakker ligt van een kleinschalige actie, is voor de initiatiefnemers van minder belang. "Een economische maatregel is waarschijnlijk de enige boycot die Trump begrijpt", zeggen de uitbaters daarover. "We willen een statement maken. Het is voor ons een logische beslissing. Hiermee willen we aantonen dat we niet akkoord gaan met de verrechtsing van de politiek. Sommige mensen zullen dit belachelijk vinden, of niet begrijpen, maar wij gaan ervoor."

Volgens Gazet van Antwerpen vindt het initiatief intussen al navolging. Ook artisanale frituur De Frieterij bant vanaf nu frisdranken en sauzen van Amerikaanse merken.