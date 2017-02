Antwerpen is de eerste stad van het land die dergelijke lage-emissiezone invoert. "We moeten dit doen voor de hoge waarden fijn stof en roet in de lucht", legt burgemeester De Wever uit. "We beseffen dat het kan gepaard gaan met ongemakken en misschien kinderziektes, maar hopen dat dit tot een minimum beperkt blijft en iedereen toch beseft dat het echt wel nodig is."

Volgend jaar volgt Mechelen het voorbeeld van Antwerpen door ook een lage-emissiezone in te voeren. Vanaf dan zal ook Brussel geleidelijk aan zo'n zone invoeren. In 2020 volgt ook Gent. In onder meer Nederland en Duitsland zijn er al langer steden waar vervuilende auto's uit het stadscentrum worden geweerd.