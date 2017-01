De helft van de passagiers naar Nador was al ingechekt en is in veiligheid gebracht. Wie nog niet was ingechekt, is uit het luchthavengebouw geëvacueerd. Volgens Buelens werden alle passagiers opgevangen door de veiligheidsdiensten van de luchthaven.

"Rond 14 uur was er een vertrekkende vlucht naar Marokko", bevestigt Peter De Waele van de federale politie. "De explosievenhond heeft meerdere malen gereageerd op de handbagage van iemand die met die vlucht wilde vertrekken. U begrijpt dat de federale politie geen enkel risico heeft genomen en onmiddellijk tot evacuatie is overgegaan." Voor een goed begrip: de passagier was niet bekend bij de federale politie.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse. De weg die naar het luchthavengebouw leidt, was afgezet. In de late namiddag heeft DOVO het gebouw weer vrijgegeven.

Er zijn geen vluchten afgelast. De passagiers werden afgeleid naar een ander gebouw op de luchthaven waar de zakenvluchten aankomen en vertrekken. De vertrekkende vlucht naar Nador heeft wel vertraging opgelopen.