De brand brak rond 6 uur vanochtend uit in een appartement op de derde verdieping van het hotel City Apartments aan de Van Stralenstraat. Er was heel wat rookontwikkeling in de kamer, maar het vuur is uit zichzelf gedoofd.

In totaal waren dertig personen aanwezig. Vijf onder hen zijn gewond: twee zijn in kritieke toestand, drie anderen zijn licht bevangen door de rook.

Het hotel is geëvacueerd en het medisch interventieplan is afgekondigd. De hotelgasten die niet gewond raakten, werden buiten opgevangen in een bus. Wanneer de brandweer klaar is met het ventileren van het hotel, mogen de gasten terugkeren.

De oorzaak van de brand is momenteel nog onbekend.