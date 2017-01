De hoge bloedwaarden bij het bewuste kind werd gemeten bij een halfjaarlijkse controle van de kinderen in de wijk rond Umicore. "Wij hadden nooit verwacht dat ze zo hoog ging scoren. Ze scoorde zeven keer hoger dan de veilige waarde", vertelt de vader van het meisje aan VRT Nieuws.

De kinderen in de wijk worden getest omdat Umicore, het vroegere Union Minière, vroeger al verantwoordelijk was voor een historische loodvervuiling in de buurt. Maar sinds een grondige sanering van de wijk en maatregelen in het bedrijf zelf is dat al jaren grotendeels voorbij. Maar waar komt dan dan plots weer dat lood vandaan, dat in het bloed van kinderen werd gevonden?

“In de zomer van 2015 hebben wij dakwerken gedaan aan de loodraffinaderij”, verklaart Jan Kegels van Umicore. “Bij de heropstart in september bleek dat de temperaturen in het gebouw veel te hoog opliepen. Onhoudbaar voor onze werknemers. Daarom heeft men een beperkte opening gemaakt in de zijkant van het gebouw.” Achteraf is gebleken dat dat de oorzaak is geweest van de plotse piek in de looduitstoot.