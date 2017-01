De Muze is een echt begrip in Antwerpen. Walter Lasselis en Tone Pauwels openden het in 1964. Kunstenaars vinden al snel hun weg naar het café. Zo trad Ferre Grignard er in de jaren 60 elke donderdagavond op. Meer en meer begint de toon richting jazz te verschuiven en er volgen unieke concerten van artiesten als John Lee Hooker, Memphis Slim en Dexter Gordon.

Maar naast muziek is er ook plaats voor literatuur. Zo treden Simon Vinkenoog, Remco Campert, Gust Gils en Paul Snoek er in de jaren 60 regelmatig op.

Huidig eigenaar Jan Van Den Braak neemt het café in 1967 over samen met Marco Van de Velde, maar twee jaar later gaat Van Den Braak alleen verder.