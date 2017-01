Volgens afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité Ludo Van Kets kwam het vorige week woensdag tot een conflict tussen een arts en een patiënt. "Dat conflict heeft zich voortgezet in de publieke ruimte van het ziekenhuis, waarna de directie op de hoogte is gesteld", aldus Van Kets in een reactie aan Belga.

"De directie heeft meteen een onderzoek ingesteld en vrijdag heeft de raad van bestuur op basis van de conclusies van dat onderzoek beslist om de persoon in kwestie om dringende reden te ontslaan."

Volgens getuigen haalde de arts zwaar uit naar een jonge Afrikaanse patiënt die op consultatie kwam. De man was niet komen opdagen voor een eerdere afspraak en dat zou de arts hoog gezeten hebben. Hij stak een tirade af en zou zich daarbij racistisch en agressief uitgelaten hebben tegenover de patiënt.