"Door deze verandering hebben we in de stad Antwerpen de garantie dat een POSA-team inzetbaar is", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Dat team, dat vanuit de voormalige rijkswachtkazerne op de Boomsesteenweg zal opereren, heeft meer bevoegdheden dan BBT had.

Bij bepaalde interventies moesten de "botinnekes", zo genoemd vanwege hun schoeisel, wachten op hun federale collega's. "En we hadden niet altijd de garantie dat de POSA beschikbaar was", legt Bruyns uit.