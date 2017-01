Vanochtend liep de wachttijd er op tot 40 minuten richting Antwerpen en een kwartiertje in de richting van Hasselt. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen aan om de E313 vandaag te mijden en niet-noodzakelijke verplaatsingen via deze route uit te stellen, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Door de werkzaamheden rijden er vandaag ook geen treinen tussen Lier en Herentals. Er zijn wel vervangbussen ingelegd.

De werken aan de spoorwegbrug zijn al in maart van vorig jaar begonnen. Eerder werd de brug afgebroken en werden nieuwe zijkanten van de brug en de pijler in het midden gebouwd. Dit weekend worden de brugliggers over de snelweg gelegd. Die overspanningen zijn 55 meter lang en 120 ton zwaar. De elf prefab-elementen werden elders gemaakt en worden nu op de pijlers gelegd.