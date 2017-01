De lage-emissiezone geldt al zeker voor de hele Mechelse binnenstad. Het schepencollege bekijkt in de komende weken of de zone nog wordt uitgebreid naar andere delen van het grondgebied.

Volgens het kabinet van burgemeester Bart Somers (Open VLD) wordt het Antwerpse voorbeeld gevolgd "om te vermijden dat in elke stad andere regels ontstaan voor de dieselwagens die wel of niet worden toegelaten". Het valt nu af te wachten of er een domino-effect komt waarbij nog meer steden lage-emissiezones zullen invoeren.