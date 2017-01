Struik Foods Belgium produceert voedingsmiddelen zoals soepen, paté, hotdogs, maaltijden in blik en halffabricaten, die bestemd zijn voor Europese markten zoals België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De fabriek in Schoten werd in 2000 door de groep Struik Foods Europe overgenomen.

De fabriek is al jarenlang verlieslatend, ondanks pogingen om nieuwe klanten en producties aan te trekken. De directie heeft daarom de intentie uitgesproken om de fabriek te sluiten. 92 mensen zouden daarbij hun baan verliezen, een 15-tal personeelsleden zouden eventueel bij een nevenbedrijf aan de slag kunnen. De directie belooft samen met de vakbonden te werken aan een sociaal plan.