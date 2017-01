Auteur: Floor Bruggeman

Floor Bruggeman De burgemeester van Herentals, Jan Peeters (SP.A), neemt over enkele dagen ontslag. Peeters, nu 54 jaar, is al 16 jaar burgemeester van de gemeente in de Kempen. Het ontslag komt als een verrassing, maar Peeters vindt het tijd om iets anders te gaan doen.