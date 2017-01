Gisteren was al bekend geraakt dat de werken op de Antwerpse rechteroever pas in 2018 zullen kunnen beginnen. Voor Linkeroever was de start voor dit jaar gepland, maar door de beslissing van de Zwijndrechtste gemeenteraad dreigt hier dus ook uitstel.

Het Oosterweelproject omvat naast de snelwegen en de tunnel nog heel wat aanpassingen aan het lokale wegennet. Daarvoor is een toelating van de gemeente nodig. BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, vroeg voor deze aanpassingen een toelating bij de gemeente Zwijndrecht.

De aanvraag bevat acht onderdelen waarvan er vijf positief beoordeeld worden. Bij drie andere heeft de gemeente een negatieve beoordeling. Maar omdat de aanvraag in zijn geheel wordt beoordeeld krijgt hij over de hele lijn een negatieve beoordeling.