De BAM streeft naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, klinkt het. "We willen die gesprekken alle kansen geven en hopen dat er in de komende weken of maanden een breed gedragen oplossing uit de bus komt over de pijnpunten die de actiegroepen nog zien", aldus nog Van der Schoot. Ook het Rekenhof dringt volgens De Standaard aan op een vergroot draagvlak.

Of een polarisering vermeden zal kunnen worden, is maar zeer de vraag. Als de werkzaamheden voor Rechteroever in de loop van 2018 daadwerkelijk van start zullen gaan, vallen ze meteen ook middenin de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.