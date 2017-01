"We merkten dat er eigenlijk geen opvolging is voor terreurverdachten die worden vrijgelaten", zegt Damen in "De ochtend" op Radio 1. "Je hebt wel de klassieke opvangcentra, zoals de justitiehuizen, maar die zijn niet gespecialiseerd in deradicalisering. Daarnaast zijn er ook de islamconsulten die in de gevangenis langsgaan, maar zij zijn nog steeds onderbemand. Bovendien zijn zij niet bevoegd voor de periode na de vrijlating."

De strafpleiter vond samen met parlementslid - en voorzitter van de commissie terreurbestrijding - Metsu dat er iets moest worden gedaan en de twee kwamen met het idee van een deradicaliseringscentrum op de proppen. "Het is de bedoeling dat we daar een aantal experts kunnen verzamelen die kunnen praten over de islam en de koran. Zij zouden dan een gefungeerde discussie kunnen voeren. Er zijn veel imams die zeggen dat de koran een vredelievend boek is en dat het niet de bedoeling is om het verkeerd uit te leggen."