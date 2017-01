Volgens de Vlaamse regering moeten er dit najaar in de spits in en rond Antwerpen 20.000 à 25.000 auto's minder rijden om met de start van de bouw van de Oosterweelverbinding een groot verkeersinfarct te voorkomen. Mobiliteitsorganisatie VAB noemt dat echter een grote onderschatting en vreest dat er 4 à 5 keer zoveel auto's weg moeten. "Een op de drie autoverplaatsingen in de spits moet verdwijnen", zegt Maarten Matienko van VAB. "Er zijn immers ook heel ingrijpende werkzaamheden in de stad Antwerpen zelf."