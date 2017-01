“Van zodra dat de werken volop beginnen, moeten we ervoor zorgen dat er minder wagens in de spits zitten", zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in een reactie aan VRT Nieuws. Hij bevestigt het cijfer uit De Tijd. "Wanneer de werken echt op volle kracht zitten, moeten er 20.000 à 25.000 voertuigen minder in de spits op de weg zijn.” Dat zijn er 15 procent minder dan nu, oftewel 1 voertuig op 6, tijdens drukke momenten. Het gaat dan om alle wegen in en rond Antwerpen: de snelwegen en het onderliggende wegennet.

"We zullen met zijn allen door de zure appel heen moeten bijten", reageert Kennis in "De ochtend" op Radio 1. "We staan nu met z'n allen aan te schuiven aan de Kennedytunnel, dus die derde Scheldekruising (naast de Kennedy- en Waaslandtunnel, nvdr.) is nodig."