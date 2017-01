De provinciale afdeling van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in Antwerpen telt momenteel een 400-tal werknemers, waar het er in principe 550 zouden moeten zijn. "We hopen op meer werkkrachten. Je ziet dat er in 2016 een instroom was van rechercheurs voor terreurdossiers, waar we blij om zijn. Maar voor klassieke dossiers zoals verdovende middelen, rondtrekkende daderbendes, enzovoort, zien we geen bijkomende instroom", zegt Stanny De Vlieger. "Daar zitten we met minder en minder mensen. Ze zetten zich enorm in, want de resultaten zijn vergelijkbaar met 2015, maar er weegt een enorme druk op hen."

De FGP gaat ook op zoek naar steeds specifiekere profielen. "We zijn aan het kijken naar hightechprofielen, mensen die in computercriminaliteit thuis zijn of in het labo werken. Het wordt steeds moeilijker om de juiste profielen binnen te halen."