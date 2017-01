Omdat de kennis bij de automobilisten over de LEZ zo gebrekkig is, vraagt VAB het Antwerpse stadsbestuur om een gedoogbeleid te voeren gedurende een periode van zes maanden, waarin bij een eerste overtreding geen boete volgt, maar wel gerichte communicatie om de overtreder te informeren over de mogelijkheden om de LEZ reglementair te betreden.

De toegangsregels zijn voor dieselwagens strikter dan voor benzinewagens. Nochtans blijkt de kennis van dieselrijders over de LEZ beduidend lager te liggen dan die van benzinerijders.

Logischerwijs is vooral wie buiten Antwerpen woont onwetend over de LEZ, klinkt het. De werkelijke kennis is het kleinst bij wie komt winkelen of op café of restaurant gaat in de stad. Slechts drie procent van hen weet zeer concreet wat de LEZ betekent. Wie met de auto naar het werk gaat in Antwerpen is het best geïnformeerd.