Het afgelopen jaar is de werkloosheid in de stad Antwerpen met 5 procent afgenomen. Als we enkel kijken naar de groep Antwerpenaren met Afrikaanse origine gaat het zelfs om bijna 9 procent. Het gaat dan vooral om mensen met Marokkaanse roots.

De daling heeft vooral te maken met de heropleving van de economie, maar er speelt ook nog een andere reden een rol. "Het valt ons op dat het ondernemerschap toeneemt in de groep van jonge allochtonen in de stad", zegt Bjorn Cuyt van VDAB in de provincie Antwerpen. "Daardoor creëren ze werk voor zichzelf, maar na verloop van tijd werven ze ook aan. In hun aanwervingsbeleid geven ze vaak kansen aan mensen van hun eigen gemeenschap die binnen hun eigen netwerk zitten."