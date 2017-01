Een duikploeg van de brandweer is nu ter plaatse om de situatie te bekijken. Er was niemand aan boord, dus er zijn geen slachtoffers.

Het gaat om werelderfgoed. Het schip met de naam "Ouderhoek" is 102 jaar oud en werd gebouwd in Nederland. De Vlaamse inventaris van varend erfgoed omschrijft het schip als de enige varende houten poon ter wereld, een type zeilend vrachtschip. Het is 10,15 meter lang en 3,75 meter breed. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Vrijheidsbeeld in 1986 in New York werd de Ouderhoek per schip naar de Verenigde Staten vervoerd.