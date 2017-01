Het vorige recordjaar van de luchthaven van Deurne dateert al van 2001, toen 273.208 passagiers werden geteld. Het record van vorig jaar heeft veel te maken met de aanslag van 22 maart op Brussels Airport, waardoor de nationale luchthaven enkele weken lang gesloten bleef en Brussels Airlines met een deel van haar Europese vluchten uitweek naar Antwerpen. In de periode maart-april waren er 440 extra vliegbewegingen en 20.000 extra passagiers.

Minder goed nieuws voor de Antwerpse luchthaven was het faillissement van VLM Airlines in juni. Daardoor is er vanaf juli een lichte terugval in het aantal passagiers genoteerd in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Anderzijds hebben CityJet en TUIFly vorige jaar betere cijfers genoteerd dan in 2015.

Opmerkelijk is ook dat het aantal vliegbewegingen is gedaald. Dat heeft te maken met het faillissement van VLM Airlines en het lager aantal trainingsvluchten.