De drugs komen meestal verstopt tussen ladingen fruit vanuit Zuid-Amerika aan. Hét land bij uitstek is Colombia. Volgens de politie zoeken de criminele organisaties ook hun "mannetjes" binnen de havenfaciliteiten zelf om de overslag van de drugs mee te helpen organiseren.

De prijs voor cocaïne in Antwerpen blijkt overigens gedaald te zijn. Een kilo drugs die de oceaan oversteekt, levert momenteel zo'n 28.000 euro op. Vroeger was dat zo'n 38.000 euro. "De oorzaak daarvan is een beetje gokken. Misschien is er meer productie in Zuid-Amerika, ofwel is het daar iets gemakkelijker geworden om er de cocaïne weg te krijgen", weet Stanny De Vlieger van de politie.