De brand brak rond 0.45 uur uit in een loods in de Slachthuislaan. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt toen krakers in het gebouw afval in brand hadden gestoken.

Toen de brandweer aankwam, ging het om een uitslaande brand. Aanvankelijk had de brandweer niet genoeg bluswater en moest er water worden aangevoerd vanuit de omliggende straten. Het vuur was uiteindelijk al na een kwartier onder controle. Niemand raakte gewond

Het is niet de eerste keer dat afval in de betrokken loods vuur vat, de laatste brand dateert van 2 juni.