Meer verkeer veroorzaakt ook meer files, geeft de uitbater van de Liefkenshoektunnel toe. Het verkeer op de Antwerpse ring wordt steeds drukker. "Vooral richting Nederland zijn er tijdens de avondspits structurele vertragingen. De noodzaak van een bijkomende Scheldeverbinding wordt dus steeds urgenter", klinkt het bij NV Tunnel Liefkenshoek.

De toltarieven zullen in het nieuwe jaar ongewijzigd blijven. Voor een wagen tot 2,75 meter kost het 6 euro om door de tunnel te rijden. Als u met een kredietkaart betaalt, kost het 4,95 euro. Met een abonnement is de prijs van een passage 3,56 euro. Voor voertuigen boven 2,75 meter is dat respectievelijk 19 euro, 17,6 euro of 14,16 euro.